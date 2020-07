Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a goleada da sua equipa frente ao Moreirense (6-1), no Estádio do Dragão, em encontro referente à 33.ª jornada da Liga 2019/20:

«É sinónimo de trabalho. Hoje vimos um Marega a fazer um golo de livre e isso é muito trabalho de treino, muito trabalho de equipa. Se a equipa estiver como esteve na segunda parte, temos sempre a possibilidade de fazermos golos, independentemente de termos jogadores mais ou menos tecnicistas.»

O que disse ao intervalo aos jogadores? «Mesmo se tivéssemos a ganhar por 3-0 na primeira parte, há sempre coisas que não estiveram tão bem de acordo com o planeado. O Moreirense estava a evidenciar coisas que sabíamos de antemão, teve só uma derrota nos últimos 14 jogos, isso era sinónimo de consistência. Nós planeámos e trabalhámos para desmontar essa estratégia. Os jogadores divertiram-se mais, correram mais mas quando tiveram de o fazer, correram melhor.»

Um agradecimento de Sérgio Conceição: «Deixem-me dizer uma coisa. O FC Porto fez 19 golos nas segundas metades dos jogos, depois da retoma, e quatro nas primeiras partes. Isto também é sinónimo do grande trabalho que se fez durante a pausa. Deixo uma palavra ao departamento médico e sobretudo ao Eduardo Oliveira, o nosso fisiologista, que fez sempre o trabalho de controlar ao pormenor tudo. Imaginem o que foi a logística. Imaginem o que é ter todos os jogadores ao mesmo nível, um jogador que trabalha num apartamento e outro que tem um jardim para treinar, por exemplo. Daí as nossas segundas partes serem tão boas. Depois aparecem estes golos fantásticos na segunda parte, que tem a ver com estar ao mais alto nível nesses momentos de jogo.



Como foi festejar novamente sem adeptos? «É como ter uma festa e não haver música. Futebol sem adeptos é um bocado isso. Não há adeptos, não há festa na totalidade. Estou feliz por receber o prémio de campeão mas sentir-me-ei mais feliz pelo prémio que há-de chegar, por aquele que podemos conquistar em breve.»