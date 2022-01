Ejaita Ifoni é reforço da equipa B do FC Porto, anunciou o emblema portista.



O avançado de 21 anos chega ao Dragão por empréstimo dos Black Bulls. Os portistas reservaram a opção de contratar o jogador nigeriano em definitivo no final da época.



Ejaita Ifoni contribuiu com 14 golos em 17 jornadas para a conquista do título por parte dos «Touros da Matola», tendo-se sagrado melhor marcador do Moçambola, campeonato moçambicano de futebol.



«Para mim é uma honra enorme vestir esta camisola. É uma grande oportunidade que tenho de aproveitar e prometo que vou trabalhar muito para jogar ao mais alto nível», referiu ao site dos dragões.