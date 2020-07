Luís Filipe Vieira confirmou que se vai recandidatar à presidência do Benfica, no plenário dos órgãos sociais do clube.



Lembre-se que após a derrota na Madeira, que ditou a saída de Bruno Lage, Vieira deixou no ar a possibilidade de deixar a presidência dos encarnados.



Vieira assumiu a presidência do Benfica em 2003, tornando-se no 33.º presidente da história do clube. Recorde-se que Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho já deram conta da sua vontade em participar no ato eleitoral.