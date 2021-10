O movimento Servir o Benfica, liderado por Francisco Benitez, candidato às eleições do clube, acusou o antigo presidente Luís Filipe Vieira de ter violado «gravemente» o Regulamento Eleitoral, por ter anunciado que votou na Lista A, liderada por Rui Costa.

Em declarações BTV, Luís Filipe Vieira não escondeu o seu apoio a Rui Costa e disse mesmo que votou no antigo internacional. Ora, os regulamentos não permitem que os sócios divulguem o sentido de voto nas instalações onde decorrer o ato, nem num raio de 200 metros.

Mais cedo, Ricardo Araújo Pereira também tinha anunciado que tinha votado na Lista B, encabeçada por Francisco Benitez.

O Servir o Benfica repudia cabalmente as declarações do ex-Presidente da Direcção e ainda sócio do Sport Lisboa e Benfica, realçando que o mesmo acaba de violar gravemente o artigo 30o, n.2 do Regulamento Eleitoral, a favor do candidato da Lista A. pic.twitter.com/pxq6sgqetU