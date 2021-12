Nuno Sousa oficializou esta terça-feira a candidatura à presidência do Sporting.



Sob o lema «Pelo Meu Sporting», o sócio dos leões, de 45 anos, revelou que será candidato ao sufrágio que se realizará entre 1 de março e 30 de abril de 2022.



«Olá, leoas e leões! Como sabem, o Movimento Sou Sporting e esta página foram criados para promover ideias e agregar pessoas, que se revissem e quisessem participar num programa para o futuro do Sporting, programa esse que desenvolvemos, e no qual muito acreditamos. Aproveitamos este espaço para partilhar que, com grande entusiasmo e crença na excelência do trabalho desenvolvido em equipa nos últimos anos, vamos apresentar uma candidatura às eleições do Sporting, em 2022. A partir deste momento, esta página vai divulgar, com clareza e total transparência, o Programa Eleitoral PELO MEU SPORTING para as eleições do Clube em 2022. Dessa forma, poderão conhecer e participar ativamente na construção deste projeto para o nosso Sporting. O vosso apoio é essencial!» refere Nuno Sousa.

«'Um dia há de aparecer uma alternativa vinda da bancada', ouvimos dizer uma, outra e ainda outra vez. E é por sentirmos que esse dia não pode esperar mais, que estamos aqui. Sabemos que é enorme o desafio, mas, apaixonados como somos pelo Sporting, queremos ser a alternativa e engrandecer o nosso clube. Tudo no momento certo! Seguiremos em frente com paixão, seriedade e compromisso!», acrescentou ainda.