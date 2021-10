Rui Costa e Francisco Benitez, os dois candidatos à presidência do Benfica, estiveram frente a frente na noite desta quinta-feira, num debate promovido pela BTV, por sinal o primeiro nos últimos 21 anos da história do clube.

Os dois candidatos expuseram as suas ideias, estiveram de acordo em alguns pontos e divergiram em muitos outros.

Em cima da mesa esteve a formação do clube, a política de transferências, as relações com os rivais, as Casas do Benfica, o Cartão do Adepto, uma auditoria às contas do clube e muito mais.

As eleições estão marcadas para o próximo sábado.

Veja aqui o que disseram os dois candidatos