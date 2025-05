Pela primeira vez na história da democracia portuguesa, a última jornada da Liga coincide com as eleições para a Assembleia da República. Para apimentar um fim de semana por inerência intenso, o campeão – Sporting ou Benfica – continua por definir.

Ao consultar os dados da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) – e excluindo eleições para a Assembleia Legislativa Regional de Madeira ou Açores – é possível concluir que apenas um ato eleitoral coincidiu com fim de semana de final da Taça de Portugal.

Ao triunfo do Sporting no Jamor sobre o FC Porto (2-2, 5-4 g.p.), a 25 de maio de 2019 (sábado), seguiram-se as eleições para o Parlamento Europeu, a 26 de maio.

Recuando meio século, a Assembleia Constituinte foi eleita a 25 de abril de 1975, com a Assembleia da República a ser eleita exatamente um ano mais tarde. Em 17 atos eleitorais para a assembleia, a maioria aconteceu em outubro.

Quanto a eleições em maio, os dados da SGMAI revelam que se trata de uma raridade, tendo acontecido por quatro ocasiões (2024, 2019, 2014 e 2007), para o Parlamento Europeu (2) e para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira (2).

Quanto às decisões na Liga, de recordar que pode acompanhar toda a emoção, ao minuto, no Maisfutebol. Na tarde de sábado, a partir das 18 horas, decide-se o campeão, além dos lugares europeus e de despromoção.