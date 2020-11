António Silva Campos foi reeleito para um mandato de mais três anos como presidente do Rio Ave, com uma percentagem de votos a roçar os cem por cento, naquela que foi a eleição mais participada de sempre, apesar de só ter concorrido uma lista.

A lista A, encabeçada pelo presidente em funções, recolheu 650 votos de um total de 665 eleitores [registaram-se ainda dez votos em branco e cinco nulos], o que corresponde a uma convincente vitória com 97,8 por cento dos votos.

Assim, Silva Campos, à frente do Rio Ave desde 2008, será presidente do Rio Ave, pelo menos, até 2023.

Espera-nos muito trabalho e desafios audaciosos e quase hercúleos. Esperam-nos três anos de dificuldades e obstáculos, projetos e obras. Mas também tenho a certeza que nos esperam muitos sonhos a conquistar, muitas alegrias, muitas vitórias e este sonho desmedido de saber que podemos sempre ir mais além», referiu o presidente eleito numa declaração publicada no site do clube de Vila do Conde.