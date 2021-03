O atual presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, anunciou esta quarta-feira que irá ser candidato a um terceiro e último mandato na presidência dos açorianos, assinalando que a «prioridade» é a construção de infraestruturas para a formação.



«Gostaria de oficializar a minha recandidatura ao próximo ato eleitoral do Clube Desportivo Santa Clara, que irá, de acordo com os estatutos do clube, decorrer no próximo mês de maio», declarou, numa conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel.



O dirigente frisou a necessidade de o clube precisar de estabilidade. «Entendo que o Santa Clara precisa neste momento de estabilidade e de continuidade no projeto desportivo que está em curso. Sinto-me extremamente motivado para continuar a ajudar este clube a fazer história», prosseguiu.

Os estatutos do Santa Clara preveem a limitação de três mandatos consecutivos na presidência do clube.

«Mesmo que não houvesse essa imposição estatuária, eu entendo que a vida é feita de ciclos, o meu objetivo é chegar aos 40 [anos] e finalizar um ciclo na vida do Santa Clara e finalizar um ciclo do meu ponto de vista pessoal», destacou.

Cordeiro recordou que quando assumiu a presidência em 2015, o Santa Clara «lutava para não descer» de divisão na II Liga e registava «graves problemas financeiros». Volvidos seis anos, o dirigente defende que foi feito algo «único» para recuperar as finanças do clube, realçando o «saneamento completo do fisco e da segurança social».

«Houve um processo de saneamento em curso no primeiro mandato que culminou com a subida de divisão e nos últimos três anos continuamos a estabilizar e a credibilizar o Santa Clara e os Açores na I Liga, fazendo do Santa Clara um clube respeitado”», apontou.

Por último, Rui Cordeiro apontou como «prioridade» do próximo mandato a construção de infraestruturas para a formação do Santa Clara, que não tem instalações próprias, e «recuperar a antiga academia», na zona de São Gonçalo, adiantando que «já existem negociações» com a empresa detentora do espaço.

«Queremos tomar aquilo que era nosso, vamos tentar no próximo mandato resgatar e voltar a colocar à disposição da formação do Santa Clara e dotar aquela infraestrutura, que tem um campo de futebol 11 e de futebol de sete, para resolver de uma vez por todas os problemas da formação», concluiu.