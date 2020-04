Jogador do Sporting durante os anos de 2011, 2012, 2016 e 2017, Elias revelou, em entrevista ao Goal, que pediu para sair dos leões na primeira etapa no clube devido a salários em atraso.

Ainda assim, o médio brasileiro diz que não guarda nenhuma mágoa pelo emblema leonino e que gostava de ter sido campeão em Alvalade.

«Quando cheguei ao futebol português, o Sporting estava a mudar de direção. Estava a entrar o Godinho Lopes, que contratou vários jogadores e o Domingos Paciência para treinador. Montámos uma equipa forte e começámos bem a época. (…) Tínhamos tudo para terminar o ano bem, mas em dezembro as coisas descontrolaram-se», começou por dizer.

«A direção perdeu um pouco o rumo, despediu o treinador [entrou Sá Pinto] e começámos a cair na classificação. (…) E quando virou o ano a crise política aumentou, com salários em atraso, entre outras coisas, e o Godinho saiu. Isso atrapalha, influenciou dentro de campo. Por causa dos salários em atraso pedi para sair e voltar para o Brasil», acrescentou.

Ainda assim, Elias, agora sem clube, está grato ao Sporting: «Sou muito grato ao Sporting, mesmo com todas as situações que tive com Bruno de Carvalho [novo presidente], pelo facto de querer ficar no Flamengo [em 2013]. Gostei muito de jogar no clube, (…) não tenho nenhuma mágoa pelo Sporting.»

«Ainda tive uma terceira passagem pelo Sporting, mas durou pouco tempo. Queria ter sido campeão, até porque foi o único clube onde não fui campeão. Não tive esse gosto», atirou.