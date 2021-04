A FIGURA: Elis

Foi de uma arrancada do hondurenho pela esquerda que nasceu o lance do primeiro golo do Boavista. Na segunda parte voltou a chamar para si o papel de protagonista. Primeiro testou André Moreira com um remate de longe e depois marcou mesmo, empurrando para a baliza um cruzamento tenso de Hamache. O envolvimento nos dois golos já o apontava à figura, mas Angel assegurou-lhe esse papel com o disparate de se fazer expulsar.

O MOMENTO: Elis fecha as contas (59m)

Depois de uma primeira parte demasiado fraca, mesmo em vantagem, foi o Boavista quem entrou melhor no segundo tempo. Após várias ameaças do ataque axadrezado, Elis passou à prática e fechou as contas do jogo com o 2-0, num lance em que apareceu muito oportuno à boca da baliza a desviar cruzamento tenso de Hamache.

OUTROS DESTAQUES

Angel Gomes

Só mesmo um anjo podia ter salvado uma primeira parte tão pobre. O jogador formado no Manchester United foi dos poucos com vontade de jogar futebol nos primeiros 45 minutos do jogo e resgatou para ele o protagonismo ao marcar mesmo em cima do intervalo. Pressionado por Tomás Ribeiro na área, Angel rodou e rematou para o golo, beneficiando ainda de um desvio no adversário. Voltou a entrar muito bem na segunda parte e obrigou André Moreira a duas defesas apertadas. Aos 68m, porém, borrou a pintura ao fazer-se expulsar por chutar a bola contra os painéis publicitários após o árbitro assinalar-lhe uma falta. Ele que tinha visto um cartão amarelo cinco minutos antes…

Miguel Cardoso

Foi o único jogador do Belenenses capaz de agitar a partida. Logo no segundo minuto ficou a pedir penálti e depois foi sempre ele tentar levar a equipa para a frente, mas demasiado sozinho. Ainda deve estar a tentar perceber como Afonso Taira desperdiçou tão perto da baliza o desvio para o golo aos 43m.

André Moreira

Na primeira parte quase não teve trabalho e acabou traído por um desvio em Tomás Ribeiro, no lance em que Angel inaugurou o marcador. No segundo tempo, segurou enquanto conseguiu a desvantagem mínima, desfeita num golo de Elis no qual pouco ou nada podia fazer.