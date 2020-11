Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada por 4-0 no D. Afonso Henriques frente ao Vitória, em jogo da sétima jornada da Liga:



«Entrámos bem no jogo, conseguimos criar esse controlo e ter posse. O golo surgiu naturalmente e queríamos ter feito mais golos. Com a sua dinâmica, o Vitória criou-nos uma ou outra dificuldade. Com o 3-0, a segunda parte tornou-se mais natural. O Vitória quis ter iniciativa, mas nós controlámos, saímos no contra-ataque e conseguimos avolumar o resultado.»



[Deu minutos aos menos utilizados na parte final]:



«O objetivo do jogo é ganhar. Os jogadores que entram de início e os que saem do banco é com o intuito de criar condições máximas de sucesso dentro das circunstâncias que vão surgindo. A ideia não é dar tempo a ninguém, mas ganhar. Muitas vezes, as substituições têm como objetivo dar mais controlo, outras vezes chegar mais à frente. Independentemente, dar máximas condições à equipa em função do que vai surgindo para chegarmos ao objetivo, que é vencer.»



[Sabe bem paragem na liderança?]: «Sabe bem acabar o jogo com a vitória e com o objetivo cumprido. Vamos pensar como sempre pensamos. Trabalhar todos os dias o melhor possível e chegar o melhor possível a cada jogo. Vamos arrumar este jogo e analisar o que fizemos. Temos de pensar que a equipa está a crescer e tem muito por fazer. Quero louvar o espírito dos jogadores, a grande entrega e capacidade de colocar a nossa ideia em prática que tiveram.»