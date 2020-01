Emanuel Ferro, adjunto de Jorge Silas, em declarações à Sport TV, depois da derrota do Sporting diante do Benfica (0-2), no estádio de Alvalade, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

- Foi um jogo muito equilibrado entre duas equipas que se apresentaram com vontade de dominar, cada uma com as suas armas. Na primeira parte, o Benfica pareceu-nos um bocadinho melhor, nós equilibrámos, na segunda parte estivemos muito bem. O primeiro golo acontece numa situação de ressaltos numa fase em que estávamos por cima. O segundo golo acaba por surgir numa fase em que estamos muito envolvidos no ataque, um pouco desequilibrados, já numa fase descaracterizada do jogo.

[Diferença de 19 pontos revela a diferença entre as duas equipas?]

- Acho que quem viu o jogo percebe que foi um jogo muito equilibrado. É fácil perceber isso. As equipas tiveram com sistemas para tirar partido das lacunas do adversário, nós fizemos isso, sobretudo na segunda parte. A questão da diferença pontual é irrelevante para aquilo que foi o jogo de hoje que foi um jogo equilibrado, com duas equipas fortes. Fizemos por merecer mais do que conseguimos hoje.

[Equipa vai recuperar para a Taça da Liga?]

- Jogamos na terça-feira, vamos ter tempo para assentar, para treinar e para recuperar. Vamos estar na melhor forma na terça-feira.

[Contam ainda com Bruno Fernandes?]

- Vamos entrar com uma equipa muito forte para tentar chegar à final.