Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações à Sport TV após a vitória por 4-0 sobre o Tondela:



«Os jogadores estiveram exemplares no ataque e no aspeto defensivo. Equilíbrio, coesão e agressividade associados à nossa ideia para contrariar o adversário. Atacámos sempre com muita gente. A vitória fica-nos muito bem.»



[sobre a goleada]



«O Tondela veio cá com crença ofensiva, isso é relevante num rival de dimensão diferente. Fomos rigorosos, tivemos o domínio e mantivemos na segunda parte o mesmo nível. Os golos são resultado do empenho e da ambição até ao últiumo minuto.»



[sobre a liderança]



«Acabou um jogo que nos deixou contentes. Não mais do que isso. O trabalho ao longo da semana é fundamental, tal como a união com que entramos. O campeonatp está a começar, estamos a crescer, mas há muita coisa para corrigir.»