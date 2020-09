Nuno Santos está completamente recuperado da infeção por Covid-19 e está disponível para a visita do Sporting a Paços de Ferreira. Emanuel Ferro, adjunto dos leões, deu a novidade na conferência de imprensa deste sábado, depois de recusar confirmar a contratação de Bruno Tabata.



«Tabata? Não vou comentar. Posso adiantar, sim, que já vamos contar com o Nuno Santos nesta convocatória. «ONuno Santos é o único já recuperado da Covid-19. Os outros ainda não. Demos-lhe um plano de treino que lhe permitiu fazer a manutenção da forma física. Ele estava em isolamento, mas teve condições para manter a forma desportiva.»



Emanuel Ferro ainda falou do escasso tempo de recuperação para a Mata Real. O Sporting jogou na quinta-feira e volta a jogar no domingo.



«A preparação foi feita em dois dias. Fizemos um trabalho de recuperação. A preparação foi condicionada, mas queremos apresentar o nosso processo. Vamos fazer alguns ajustes táticos, apesar do pouco tempo disponível. Foi fundamental fazer o trabalho de recuperação e as questões estratégicas foram trabalhadas no tempo disponível.»



«Fadiga? Temos a certeza que teremos uma equipa competitiva», garantiu Emanuel Ferro. não dando pistas sobre a composição do ataque. Joga Jovane ou joga Sporar como ponta-de-lança?



«Queremos dar nuances à equipa. O plantel é variado e dá-nos muitas soluções. Não é por um jogador que as coisas vão mudar. Conhecemos bem o Jovane. Estávamos mais a vê-lo no corredor, o Sporar jogava mais no meio. Agora tem sido assim, mas a época é muito larga. Temos de procurar rentabilizar a equipa em cada jogo.»

Sobre o Paços de Ferreira, Emanuel Ferro disse estar à espera de uma equipa fiel às ideias do ano passado sob o comando de Pepa. «Esperamos uma equipa sempre com uma personalidade forte, que sabe muito bem o que quer, que tem os processos simples, mas muito bem definidos e sem descurar a estabilidade defensiva. Consideramos que seremos capazes de ultrapassar essas dificuldades», rematou.