Emanuel Simões demitiu-se dos cargos de vogal da SAD e diretor desportivo do Santa Clara, este último assumido há menos de dois meses.

A saída foi comunicada pelo emblema açoriano e justificada com «motivos profissionais e privados».

«A pasta do futebol profissional continuará sob responsabilidade da administração e atual estrutura», pode ainda ler-se na nota dos insulares.

A 17 de novembro do último ano, Emanuel Simões, que já era membro do Conselho de Administração da SAD do Santa Clara, sucedeu a João Ferreira, o antigo diretor desportivo dos açorianos que esteve no cargo durante apenas cinco meses.

Emanuel Simões treinou o Aves, Vizela, Maria da Fonte e Merelinense. Orientou ainda a Oliveirense, em 2017/18, quando o presidente do clube era Ismael Uzun, que agora lidera a SAD do Santa Clara.