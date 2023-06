Está a terminar a temporada 2022/23 e é hora de tomar decisões. Entre saídas e entradas, os clubes têm de olhar também para os excedentários, entre eles vários jogadores que estiveram cedidos esta época. Alguns desses casos já foram resolvidos, mas a maior parte continua em aberto.

Caso a caso, o Maisfutebol olhou para o que fizeram ao longo da temporada os emprestados de Benfica, FC Porto e Sporting. São 25 jogadores, não incluindo aqui o ex-benfiquista Weigl ou o ex-portista Diogo Leite, cujos empréstimos já terminaram com transferências definitivas para os clubes que representaram nesta temporada.

Benfica: as apostas ganhas e as indefinições no maior contingente

O Benfica é o clube com mais jogadores cedidos, mesmo tendo procurado diminuir o peso dos excedentários e resolvido vários casos ao longo da temporada, nomeadamente no mercado de janeiro. Já na reta final da época ficou consumada a saída de Julian Weigl, que esteve cedido ao Borussia Moenchengladbach, onde reencontrou a regularidade de que precisava, e assinou em definitivo pelo clube alemão.

Começando pelos jogadores que atuaram na Liga portuguesa, Tiago Gouveia (Estoril) e Tomás Araújo (Gil Vicente) aproveitaram claramente as cedências e já têm a promessa pública de Roger Schmidt de integrar os trabalhos de preparação da próxima época. «Vão ter a sua oportunidade de fazer parte da primeira equipa do Benfica», disse o treinador no dia seguinte à conquista do campeonato.

Menos claras são as situações de Sandro Cruz (Desp. Chaves) e Rafael Brito, este com uma temporada limitada por lesões, que tiveram utilização intermitente nos seus clubes. Mais promissora foi a segunda metade da época de Paulo Bernardo, médio cedido em janeiro e que foi ganhando espaço e influência no Paços Ferreira, ainda que a temporada tenha terminado com a descida à II Liga.

Entre os jogadores a rodar em campeonatos estrangeiros, Tiago Dantas foi uma certeza no PAOK, que terminou no quarto lugar da Liga grega. Ao fim da terceira época de empréstimo, depois das passagens pelo Tondela e pela equipa B do Bayern Munique, o médio de 22 anos terá ainda a perspetiva de ver o clube grego acionar a opção de compra, mas nada está fechado.

Também Meité aproveitou a oportunidade na Cremonese, mas a descida de divisão complica a vida do clube, sendo que o médio francês tem mais três anos de contrato com o Benfica. Depois há o caso de Seferovic, que em janeiro, depois de ter estado no Mundial, trocou o Galatasaray pelo Celta Vigo. O avançado suíço foi opção frequente para Carlos Carvalhal e terminou a época com uma assistência no jogo que garantiu a manutenção na Liga espanhola. Não deve continuar no clube galego, mas também já admitiu que o futuro não deverá passar pelo Benfica, com o contrato a terminar em 2024.

Positiva foi também a segunda metade da temporada para João Victor, cedido ao Nantes. O central afirmou-se na equipa que garantiu a continuidade na Ligue 1 na última ronda, ficando em aberto um regresso ou a continuidade no clube francês, em novo empréstimo.

Pela negativa, a passagem de Henrique Araújo pelo Watford, na segunda metade da época, revelou-se pouco produtiva. O avançado foi opção em apenas oito jogos, tendo igualmente o futuro em aberto num verão em que estará no Europeu sub-21, tal como os também benfiquistas Tomás Araújo, Tiago Dantas e Paulo Bernardo.

Por fim, para o médio Gabriel, outro dos jogadores cedidos pelo Benfica, está ainda em curso a época no Botafogo, devendo o empréstimo manter-se até dezembro.

Em Portugal:

• Tiago Gouveia (Estoril): 30 Jogos (29 Titular)/2473 minutos/5 golos/6 assistências)

• Tomás Araújo (Gil Vicente): 26 Jogos (25T)/2220m/1G/2ass

• Sandro Cruz (Desp. Chaves): 16 Jogos (7T)/789m

• Rafael Brito (Marítimo): 17 Jogos (11T)/921m**

• Paulo Bernardo (Paços Ferreira): 13 Jogos (9T)/758m/2G/2Ass*

No estrangeiro:

• Tiago Dantas (PAOK): 38 Jogos (30T)/2457m/5G/1Ass

• Meité (Cremonese): 35 Jogos (32T)/2760m

• Haris Seferovic (Galatasaray: 13 jogos (7T)/617m/2 golos); (Celta Vigo: 18J(10T)/889mm/3G/1Ass

• Gabriel (Botafogo): 19 Jogos (13T)/1114m/1G/4Ass***

• João Victor (Nantes): 16 Jogos (12T)/1084m*

• Henrique Araújo (Watford): 8 Jogos (3T)/339m/1Ass*

*Empréstimo em janeiro

**Ainda falta um jogo para terminar a época

***Época a decorrer

FC Porto: uma transferência confirmada e poucas certezas

O FC Porto reduziu drasticamente o contingente de emprestados esta época. E o jogador que melhor aproveitou a oportunidade, Diogo Leite, já definiu o futuro. Assinou em definitivo pelo Union Berlim, depois de uma época em que foi uma das certezas da equipa que garantiu uma histórica presença na Liga dos Campeões.

Na Liga, o FC Porto teve três jogadores cedidos. Carraça fez mais uma época sólida, agora em Barcelos depois da B SAD na época passada. Mas dificilmente o futuro do lateral de 30 anos, que viveu apenas uma temporada no FC Porto e termina contrato em 2024, passará pelo Dragão.

Foi mais uma vez aquém das expectativas, por outro lado, a passagem de Romário Baró pelo Casa Pia, de novo marcada por problemas físicos. Por fim, o lateral Nanu, que em 2022 tinha jogado na MLS e na segunda metade da época esteve cedido ao Santa Clara. Opção em 13 jogos, fez valer a oportunidade em termos pessoais, apesar da época aziaga do clube, que terminou no último lugar da Liga.

Outro lateral que o FC Porto teve a rodar esta época foi Tomás Esteves. Ganhou algum tempo de jogo no Pisa, que falhou a subida à Serie A, mas terminou a época lesionado e enfrenta uma recuperação que já impediu a sua chamada ao Europeu sub-21 e poderá comprometer os planos para a nova época.

Por fim, o médio Loum despediu-se do Reading depois de uma época em que jogou regularmente, mas que terminou com a descida de divisão. Foi o segundo empréstimo do jogador que tem mais um ano de contrato e deverá voltar a não ter espaço no Dragão.

Em Portugal:

• Carraça (Gil Vicente): 34 Jogos (26T)/2364m/3ass

• Romário Baró (Casa Pia): 24J (15T)/1306m/1ass

• Nanu (Santa Clara): 11 Jogos (5T)/573m*

*Empréstimo em janeiro

No estrangeiro:

• Loum (Reading): 32 Jogos (25T)/2231m/1G/1Ass

• Tomás Esteves (Pisa): 23 Jogos (11T)/1109m/1 Ass

Sporting: muitos casos para resolver

Há muitos casos para resolver em Alvalade entre os jogadores que estiveram cedidos. Alguns deles fizeram boas temporadas, mas para já não há garantias de que voltem a ser integrados por Rúben Amorim.

Tiago Tomás voltou a aproveitar a oportunidade no Estugarda, na segunda temporada de empréstimo, e acabou a festejar a continuidade da equipa na Bundesliga, mas tem o futuro em aberto.

Depois há Rafael Camacho, um investimento forte do clube que não se afirmou em Alvalade. Ao terceiro empréstimo, jogou com regularidade no Aris Salonica, mas dificilmente entra nas contas para a nova época do Sporting, quando tem mais um ano de contrato.

E há ainda Rúben Vinagre, que passou quase anónimo pelo Everton, onde foi opção em apenas quatro jogos. O lateral de 24 anos tem uma ligação ainda mais longa ao Sporting, com contrato até 2027. Outro jovem que teve uma época muito discreta foi o defesa Eduardo Quaresma, com apenas 85 minutos somados no Hoffenheim.

Há ainda Idrissa Doumbia, que teve uma época regular no Alanyaspor e, ao terceiro empréstimo e com mais um ano de contrato, é outro caso para a direção desportiva do Spoting resolver.

Mais positivas foram as prestações dos jogadores cedidos pelos «leões» em janeiro. De volta a Espanha, Marsà ganhou tempo de jogo no Sp. Gijón. O clube não tinha opção de compra, mas o jovem defesa confirmou o potencial e pode ter várias opções. Também Renato Veiga aproveitou bem a segunda metade da época na Bundesliga e está ainda em aberto a hipótese de o Augsburgo acionar a cláusula de opção pelo defesa de 19 anos.

Na Liga, foram falhadas as apostas dos jogadores cedidos pelos leões. Depois de Gonçalo Esteves ter voltado ainda em dezembro, Tiago Ilori também deixou cedo de entrar nas opções do Paços de Ferreira, onde fez o último jogo em novembro. O defesa de 30 anos está fora das contas, mas mantém vínculo com o Sporting até 2024.

Por fim, Geny Catamo, depois de vários problemas com lesões, continuou na Madeira na segunda metade da época e conseguiu ganhar algum tempo de jogo, quando o clube ainda tem um último jogo na luta pela manutenção, mas esta foi mais uma temporada sem marcar pontos.

Em Portugal:

• Geny Catamo (Marítimo): 11 Jogos (5T)/454m/1 Ass**

• Tiago Ilori (Paços Ferreira): 4 Jogos (4T)/297m

No estrangeiro:

• Tiago Tomás (Estugarda): 32 Jogos (19T)/16160m/4G/3Ass

• Rafael Camacho (Aris Salónica): 32 Jogos (9T)/1150m/3G/2Ass

• Idrissa Doumbia (Alanyaspor): 26 Jogos/15T)/1492m/3G/1Ass

• Rúben Vinagre (Everton): 4 Jogos (2T)/204m

• Eduardo Quaresma (Hoffenheim): 4 Jogos (1T)/85m

• José Marsà (Sp. Gijón): 13 Jogos (10T)/998m/1Ass*

• Renato Veiga (Augsburgo): 13 Jogos (7T)/638m*

*Empréstimo em janeiro

**Ainda falta um jogo para terminar a época