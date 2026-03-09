Com a temporada a entrar numa fase de todas as decisões, os clubes portugueses já começam a planear a próxima época. O ataque ao mercado de transferências de verão também irá depender de eventuais regressos ao plantel e vendas de excedentários.

Nesse sentido, o Maisfutebol foi perceber o que andam a fazer os emprestados de FC Porto, Sporting e Benfica.

Há casos de sucesso nos dragões, como a cedência de Danny Namaso ao Auxerre, enquanto o empréstimo de Vasco Sousa ao Moreirense foi afetado pela grave lesão do médio. No Sporting, as cedências do mercado de janeiro têm-se revelado muito positivas e poderão render um encaixe financeiro significativo. Já no Benfica, houve empréstimos na Liga que ajudaram à evolução de alguns jogadores, talvez para encontrar espaço no plantel na próxima época. 

Confira a galeria associada e veja o que andam a fazer os emprestados dos três grandes.

