O Sporting já resolveu um dos casos excedentários do plantel: Ivanildo Fernandes foi emprestado ao Almería, da II Liga espanhola, até final da época. O Almería fica com opção de compra do passe fixada em três milhões de euros.

Fica assim resolvido um dos casos de excedentários do plantel de Ruben Amorim. Ivanildo Fernandes não entra nas contas do treinador e estava desde o início da época a treinar com a equipa B leonina.

Para além de Ivanildo Fernandes, também jogadores como Tiago Ilori, Bruno Gaspar, Ristovski, Lumor e Rafael Camacho estão a trabalhar à margem do plantel, mantendo a forma no plantel secundário.

Atualmente com 24 anos, o central vai ser novamente cedido, depois de empréstimos ao Moreirense, há dois anos, e ao Trabzonspor e ao Rizespor, na última temporada.