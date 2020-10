João Mário já chegou a Portugal. O internacional português viajou para Lisboa, para concluir todas as formalidades, antes de assinar contrato com o Sporting por uma temporada, por cedência do Inter Milão.

O médio chega por empréstimo sem opção de compra e o Sporting vai ficar responsável por pagar apenas uma parte do vencimento, concretizando-se assim a vontade do jogador, que queria voltar a jogar em Portugal.

Ora para esta terça-feira estão então guardados os fundamentais exames médicos e a concretização de todas as burocracias necessárias antes da assinatura de contrato.

João Mário está de volta ao Sporting, cinco anos depois de ter saída, por 40 milhões, para o Inter Milão, no verão de 2016. Na formação italiana cumpriu apenas duas temporadas, e ambas sem grande sucesso, sendo nas restantes emprestado a West Ham, onde também não foi feliz, e Lokomotiv Moscovo, onde realizou o melhor ano desde que deixou Alvalade.