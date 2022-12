O futebolista do Benfica, Enzo Fernández, foi eleito o médio dos meses de outubro e novembro na I Liga, anunciou a Liga, na manhã desta quarta-feira.

O médio dos encarnados, que atualmente está ao serviço da Argentina no Mundial 2022, seleção que na terça-feira conseguiu o apuramento para a final, recolheu 19,05 por cento dos votos.

Enzo ficou à frente, no pódio dos mais votados, de dois médios do FC Porto, Stephen Eustáquio (15,87 por cento) e Otávio (12,7 por cento).

Enzo foi titular nos seis jogos do Benfica no campeonato, disputados nos dois meses em questão, tendo sido importante para o saldo de cinco vitórias e um empate do atual líder da I Liga.

Do mesmo período em questão, o prémio de defesa do mês foi atribuído a António Silva (Benfica) e o de guarda-redes do mês a Diogo Costa (FC Porto).