A equipa da 34.ª e última jornada Liga do Maisfutebol, feita em parceria com a SofaScore, é composta quase exclusivamente por jogadores que disputaram os jogos de acesso ao último lugar da Liga Europa, bem como os jogos da luta pela permanência, com destaque óbvio para Mehdi Taremi, que teve nota máxima no Maisfutebol (5) e destacou-se como figura da jornada.

Alex Telles, uma das presenças mais regulares na equipa da jornada ao longo da época, é a única exceção, mas os restantes dez ou jogaram para a Europa ou participaram nos jogos dos aflitos.

Como se sabe, o Rio Ave ficou com o quinto lugar e a última vaga para a Europa ao vencer o Boavista no Bessa por 2-0, e é o clube e mais representado neste onze com três jogadores: Kieszek, Nuno Santos e Taremi.

Uma nota para o Portimonense que se despediu da Liga com uma vitória sobre o Desp. Aves (2-0) e também está representado nesta equipa com Willyan e Tabata, este último teve, inclusive, a nota mais alta da SofaScore (9).