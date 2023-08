David Neres saltou do banco, mas acabou por ser o jogador mais pontuado da equipa da segunda jornada da Liga que resulta da soma das pontuações dadas pela SofaScore em combinação com as notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol nos respetivos jogos.

No jogo do Estádio da Luz, no passado domingo, o extremo brasileiro foi chamado ao jogo diante do Estrela da Amadora, aos 69 minutos, ainda com o resultado e branco, mas acabou por ser determinante na partida, com assistências para os golos de Tengstedt e Rafa Silva.

O Benfica é, aliás, a equipa mais representada nesta equipa, com três jogadores. Um onze que fica completo com dois jogadores do Sporting, outros dois do Famalicão e ainda representantes do Vitória de Guimarães, FC Porto, Boavista e Desp. Chaves.