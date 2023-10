Uma nota máxima e três equipas com dois jogadores cada na equipa ideal da sétima jornada da Liga, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol, com as pontuações estatísticas do Sofascore.



Sp. Braga, Sporting e Gil Vicente colocam dois jogadores cada no onze da ronda. Desportivo de Chaves, Farense, Portimonense, Moreirense e Benfica estão também representados nesta equipa. De resto, apenas um jogador obteve nota máxima: João Camacho, autor de um bis na visita dos cónegos a Vila do Conde.