Com dois jogadores cada, Benfica, Boavista e Sp. Braga são as equipas mais representadas no melhor onze da 13.ª jornada, tendo em conta as notas combinadas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e do SofaScore.



Os encarnados venceram o Vitória por 1-0, na Luz, num jogo decidido com um golo de Aktürkoğlu, avançado que tem um lugar na equipa ideal da ronda juntamente com o colega de equipa, Nico Otamendi.



Por sua vez, Bruma, autor de dois golos frente ao Estoril, e Roger, que fez uma assistência, são os representantes dos bracarenses. A prestação de Holsgrove, médio dos canarinhos, na Pedreira deu-lhe um lugar no onze.

Já os axadrezados colocam dois jogadores neste onze: o guarda-redes César e o médio Seba Pérez.

Seguem-se várias equipas com um jogador neste onze: Dinis Pinto, autor de um dos golos do Moreirense frente ao Sporting, Vinícius Lopes, marcador do golo do triunfo do Santa Clara frente ao Rio Ave, Rúben Fernandes, que decidiu o Gil-Nacional, e Francisco Moura, lateral do FC Porto.