O Benfica é a equipa mais representada da equipa da 31.ª jornada, feita com notas combinadas entre o Maisfutebol e a SofaScore, parceiro estatístico do nosso jornal.

O conjunto orientado por José Mourinho, que bateu o Moreirense por 4-1, faz-se representar por António Silva, Leandro Barreiro, Richard Ríos e Ivanovic.

Ao todo, há sete equipas representadas. Além do Benfica, Famalicão (dois jogadores), AVS, V. Guimarães, Estrela, FC Porto e Gil Vicente são as outras equipas que têm jogadores num onze da ronda 31 que não teve notas máximas, mas que contou com Adriel, guardião do AVS e carrasco do Sporting, como o melhor elemento.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.