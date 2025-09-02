A jornada 4 da Liga teve um clássico, mas não teve grandes figuras a destacar-se, aliás, o duelo entre Sporting e FC Porto contribuiu apenas com um jogador para o melhor onze da ronda que resulta da média das notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios e a avaliação do parceiro Sofascore.

William Gomes, autor do grande golo que fixou o resultado final em Alvalade (2-0), é o único jogador do clássico com entrada direta para este onze, numa jornada que não contou com muitos brilharetes.

O jogador com a pontuação mais elevada da ronda é, ao contrário do habitual, um defesa, neste caso, Justin De Haas, central do Famalicão que esteve em particular destaque na vitória da equipa de Hugo Oliveira na Vila das Aves (1-0).

O Benfica, sem ter feito uma grande exibição em Alverca (2-1), contribui com três jogadores, mas todos do setor defensivo, a começar por Samuel Soares, o dono da baliza, além de Dedic, autor do segundo golo dos encarnados e ainda o capitão Nico Otamendi.

O Estoril também conta com dois jogadores numa equipa que conta ainda com os contributos de jogadores do Tondela, Nacional, Rio Ave e Gil Vicente.