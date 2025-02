Conrad Harder lidera a equipa da 20.ª jornada da Liga que resulta de uma combinação das notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol e a avaliação do parceiro SofaScore. O avançado dinamarquês dos leões fez uma assistência e marcou um golo no triunfo da equipa de Rui Borges sobre o Farense (3-1) e acabou por ter a nota mais elevada da ronda.

O líder do campeonato é, aliás, a equipa com mais jogadores nesta 20.ª jornada, com Fresneda, autor do primeiro golo do Sporting, e Diomande, que marcou o segundo, a acompanharem o jovem avançado neste onze.

Vitória e Famalicão, as duas únicas equipas que venceram esta ronda sem consentirem golos, também estão bem representados neste onze, com dois jogadores cada.

Do lado da equipa do Dom Afonso Henriques, Telmo Arcanjo e Tiago Silva estiveram em especial destaque no triunfo sobre o AVS (2-0), enquanto no conjunto liderado por Hugo Oliveira foram De Haas e Gustavo Sá quem mais brilharam no triunfo imposto ao Boavista em pleno no Estádio do Bessa (2-0) logo na abertura da jornada.

Um onze que fica completo com representantes do Rio Ave, Arouca, Santa Clara e Benfica.