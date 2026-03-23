O Estrela da Amadora abriu a 27.ª jornada da Liga com uma goleada ao Casa Pia (4-0) e está em destaque na equipa da jornada do Maisfutebol que resulta da média das notas atribuídas pelos jornalistas presentes nos estádios e a avaliação do parceiro da SofaScore.

A equipa da Reboleira contribui com três jogadores, com destaque para Abraham Marcus, com a média mais elevada deste onze, mas também para Rodrigo Pinho que bisou no jogo, e ainda Eddy Doué, o primo do jogador do PSG com o mesmo apelido que anda a dar cartas na Reboleira.

Famalicão, Rio Ave e Benfica também contribuem com dois jogadores cada. No caso da equipa de José Mourinho, destacou-se Prestianni, com um golo, e Richard Ríos, a grande figura do triunfo da equipa da Luz sobre o Vitória (3-0), com assistências para os dois primeiros golos.

Uma referência ainda para a nota de Pedro Gonçalves que esteve em destaque na vitoria do Sporting em Alverca (4-1), antes de sair com queixas.