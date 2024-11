Viktor Gyökeres subiu ao trono da 10.ª jornada da Liga, graças à exibição de gala – ou «para inglês ver» – na receção ao Estrela da Amadora. O avançado sueco ampliou a diferença na lista dos melhores marcadores, desta feita assinando quatro golos. Por isso, mereceu notas máximas.

Conjugando as avaliações do Maisfutebol com os valores do SofaScore – parceiro estatístico – o Benfica conseguiu a maioria na equipa da ronda, pela primeira vez na época.

A visita ao Estádio Algarve para medir forças com o Farense permitiu a Álvaro Carreras, Otamendi, Arktürkoglu e Pavlidis se evidenciarem.

Ora, na baliza está Lucas França, decisivo no triunfo do Nacional sobre o Santa Clara.

A defesa conta com os dragões Martim Fernandes e Nehuén Pérez, além de Otamendi e Carreras.

No miolo, Arktürkoglu é acompanhado por Galeno, Martim Neto (Rio Ave, emprestado pelo Benfica) e André Horta (Sp. Braga).

Por fim, na frente, como já referido, Gyökeres faz dupla com Pavlidis.

Face à ronda anterior, apenas Martim Fernandes, Carreras, Arktürkoglu e Gyökeres repetiram as presenças.