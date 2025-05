A última jornada do campeonato coroou o Sporting como Campeão Nacional, no entanto, é o FC Porto que domina a equipa da semana da 34.ª jornada do Campeonato Nacional, tendo em conta as notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol espalhados pelos estádios nacionais juntando as avaliações do parceiro SofaScore.

O quarteto Diogo Costa, Martim Fernandes, Francisco Moura e Rodrigo Mora estiveram em destaque no triunfo do FC Porto sobre o Nacional por 3-0. No Estoril está a melhor classificação da derradeira ronda da Liga. Begraoui aplicou um hat-trick frente ao Estrela, uma prestação que lhe valeu a maior avaliação do Sofascore para esta jornada com 9.8.

No jogo que deu o título ao Sporting, Gyökeres voltou a fazer das suas e terminou o campeonato como o melhor marcador com 39 golos no triunfo por 2-0 sobre o V. Guimarães.

Francisco Petrasso [RIo Ave], Pedro Carvalho [Estoril] completam a defesa, já Pedro Gonçalves [Sporting], Trezza [Arouca] e Alan [Moreirense] fecham o meio-campo

Confira aqui o onze: