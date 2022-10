O FC Porto é a equipa mais representada no onze ideal da 8.ª jornada da I Liga Portuguesa, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios a que se somam as pontuações do SofaScore.

Os dragões, que venceram o Sp. Braga por 4-1, têm três jogadores na equipa. A saber: Eustáquio, Pepê e Taremi. O iraniano teve nota 5, tal como José Rodríguez, avançado do Famalicão, que teve a mais elevada soma de pontos.

Com dois representantes cada, surgem Vizela e Famalicão, que venceram os respetivos jogos.