Liga: «fenómeno Gabri» em destaque na equipa da 30.ª jornada
Médio do FC Porto entrou ao intervalo para dar o mote na vitória frente ao Tondela. Mas houve outro Gabriel a destacar-se nesta ronda, assim como os marcadores do dérbi
Médio do FC Porto entrou ao intervalo para dar o mote na vitória frente ao Tondela. Mas houve outro Gabriel a destacar-se nesta ronda, assim como os marcadores do dérbi
Gabri Veiga foi o jogador de campo que recolheu melhor pontuação na 30.ª jornada da Liga, no somatório das notas do Maisfutebol e do SofaScore.
Lançado apenas ao intervalo na vitória do FC Porto sobre o Tondela (2-0) o médio espanhol teve impacto quase imediato, ao desbloquear o nulo no marcador, com um golo aos 48 minutos.
O único jogador que chegou ao nível de avaliação de Gabri Veiga foi Gabriel Batista. O guarda-redes do Santa Clara esteve imperial na baliza e foi decisivo para o empate a zero dos açorianos frente ao Casa Pia.
Voltando ao FC Porto-Tondela, também Jan Bednarek se impôs, sendo o elemento mais bem avaliado no setor defensivo deste onze.
De registar ainda as exibições de Gil Dias, Rafa Silva e Gustavo Silva. O extremo do Famalicão apontou um golo e uma assistência no empate (2-2) em Braga, enquanto o avançado do Benfica garantiu os três pontos no dérbi em Alvalade (2-1). Já o atacante do Vitória de Guimarães, marcou o golo solitário no triunfo em Barcelos (1-0).
Com dois jogadores, o FC Porto e o Moreirense são as equipas mais representadas no onze ideal da jornada. Santa Clara, Casa Pia, Nacional, Famalicão, Sporting, Benfica e V. Guimarães colocam um jogador nesta equipa.
Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:
1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;
2-Pontos conseguidos pela sua equipa;
3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;
4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;
5-Minutos jogados;
6-Critério disciplinar;
7-Classificação das respetivas equipas.