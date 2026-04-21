Gabri Veiga foi o jogador de campo que recolheu melhor pontuação na 30.ª jornada da Liga, no somatório das notas do Maisfutebol e do SofaScore.

Lançado apenas ao intervalo na vitória do FC Porto sobre o Tondela (2-0) o médio espanhol teve impacto quase imediato, ao desbloquear o nulo no marcador, com um golo aos 48 minutos.

O único jogador que chegou ao nível de avaliação de Gabri Veiga foi Gabriel Batista. O guarda-redes do Santa Clara esteve imperial na baliza e foi decisivo para o empate a zero dos açorianos frente ao Casa Pia.

Voltando ao FC Porto-Tondela, também Jan Bednarek se impôs, sendo o elemento mais bem avaliado no setor defensivo deste onze.

De registar ainda as exibições de Gil Dias, Rafa Silva e Gustavo Silva. O extremo do Famalicão apontou um golo e uma assistência no empate (2-2) em Braga, enquanto o avançado do Benfica garantiu os três pontos no dérbi em Alvalade (2-1). Já o atacante do Vitória de Guimarães, marcou o golo solitário no triunfo em Barcelos (1-0).

Com dois jogadores, o FC Porto e o Moreirense são as equipas mais representadas no onze ideal da jornada. Santa Clara, Casa Pia, Nacional, Famalicão, Sporting, Benfica e V. Guimarães colocam um jogador nesta equipa.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.