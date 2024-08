Kanya Fujimoto é o jogador com a média pontual mais elevada na equipa da segunda jornada da Liga 2024/25 que resulta de uma combinação das notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol e as pontuações da parceira Sofascore.

O criativo japonês esteve em particular destaque na goleada da equipa de Barcelos ao AVS SAD (4-2), com um hat-trick que lhe permitiu superar a pontuação de Pedro Gonçalves que bisou na goleada do Sporting ao Nacional (6-1).

O Sporting, com os seis golos marcados na Choupana, contribui com três jogadores para este onze que conta ainda com dois jogadores do Benfica e ainda com os contributos de Estoril, Rio Ave, FC Porto, Sp. Braga, Moreirense e Gil Vicente.