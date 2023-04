O Gil Vicente ainda foi a tempo de incluir três jogadores na equipa ideal da 25.ª jornada da Liga, que só ficou fechada na quarta-feira à noite, depois do embate da equipa de Barcelos com o Sporting que tinha ficado adiado e que, como se sabe, terminou com um empate sem golos. Um onze que resulta do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e das notas do parceiro Sofascore.

Já agora, recorde também a equipa da 26.ª jornada

A equipa comandada por Daniel Sousa, com uma boa exibição diante dos leões, sobretudo em termos defensivos, é, aliás, uma das equipas mais representada da ronda, com três jogadores: Andrew, Tomás Araújo e Adrián Marín. O guarda-redes do Gil tem mesmo a média de notas mais elevada da penúltima ronda.

O Benfica, que goleou o Vitória (5-1), no Estádio da Luz, também conta com três representantes nesta equipa ideal, com Alexandrer Bah, David Neres e Gonçalo Ramos.

Num onze sem jogadores do FC Porto e do Sporting, o onze ideal da 25.ª ronda conta ainda com representantes do Rio Ave (2), Paços de Ferreira, Arouca e Casa Pia.

Ora veja: