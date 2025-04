Viktor Gyökeres está realmente numa forma imparável e lidera a equipa da semana da 31.ª jornada do Campeonato Nacional, tendo em conta as notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol espalhados pelos estádios nacionais juntando as avaliações do parceiro SofaScore.

O avançado sueco dos leões continua insaciável e desta vez a vítima foi o Boavista. Um «poker» no Estádio do Bessa fez Gyökeres saltar para a liderança da Bota de Ouro europeia e chegar aos 38 golos no campeonato, tendo alcançado a maior avaliação do SofaScore para esta jornada com 9.8.

Outro destaque da jornada foi a goleada do Benfica ao AVS por 6-0, onde Pavlidis também mostrou que está em boa forma e voltou a faturar na Liga e ainda assistiu Aktürkoglu, que também marcou.

Miguel Maga, do V. Guimarães, Luís Rocha, do Santa Clara, Zé Vítor, do Nacional e Maxi Araújo, do Sporting, completam a defesa.

João Carvalho, do Estoril, Bamba, do Gil Vicente e ainda João Mendes do V. Guimarães são os restantes jogadores do meio-campo.

Confira aqui o onze:

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.