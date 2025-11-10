Numa jornada sem grandes «heróis», Jordan Holsgrove, médio do Estoril, acabou por ter a nota mais elevada no onze da 11.ª jornada da Liga que resulta da combinação das notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios com a avaliação da SofaScore, parceiro do nosso jornal no que diz respeito a números.

O médio escocês esteve em particular destaque na difícil vitória do Estoril sobre o Arouca (4-3), logo na abertura da ronda, com participação direta nos três primeiros golos dos canarinhos e foi um autêntico «motor» da equipa comandada pelo compatriota Ia Cathro.

Gil Vicente, Rio Ave e Estoril, todos com dois jogadores, foram os que mais contribuíram para a constituição deste onze que conta ainda com os contributos de FC Porto, Nacional, Sporting, Arouca e Sp Braga.