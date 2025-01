Leandro Barreiro, com um hat-trick, e Orkun Kökcü, com uma exibição em cheio, estão em destaque na equipa da 18.ª jornada da Liga feita pelo Maisfutebol em parceria com a SofaScore.

Os dois jogadores do Benfica tiveram mesmo nota máxima do Maisfutebol na goleada que a equipa de Bruno Lage aplicou ao Famalicão (4-0) na abertura da ronda. A equipa da Luz é, aliás, a equipa mais representada neste onze, com três jogadores, com Otamendi a juntar-se aos dois médios.

Destaque ainda para as notas elevadas de Cezary Miszta, guarda-redes do Rio Ave que esteve em particular destaque na derrota diante do Sporting (0-3), mas também para João Carvalho, médio do Estoril que bisou na surpreendente vitória do Estoril frente ao Santa Clara (3-2), nos Açores.

Na frente de ataque está Pablo Felipe, filho de Pena, que marcou um dos golos da vitória do Gil Vicente sobre o FC Porto (3-1) que precipitou a saída de Vítor Bruno da equipa do Dragão.