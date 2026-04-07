Numa jornada em que, dos 'três grandes', apenas o Sporting ganhou, é natural que haja mais elementos dos leões na equipa da ronda 28 da Liga portuguesa. Na verdade, FC Porto tem apenas um jogador na lista e o Benfica... nenhum.

No conjunto das avaliações dos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios em dia de jogo, e do rating do Sofascore, o nosso parceiro estatístico, destacamos três jogadores do Sporting – Eduardo Quaresma, Daniel Bragança e Francisco Trincão.

Do lado do FC Porto, incluímos um suplente que mudou o duelo com o Famalicão – Seko Fofana, marcador do 2-1. O famalicense Rodrigo Pinheiro, que fixou o 2-2 final, merece também entrada no onze.

Mas há mais minhotos em evidência. André Ferreira, guarda-redes do Moreirense, foi o jogador com mais avaliação do Sofascore – 8.9. Gustaf Lagerbielke, defesa do Sp. Braga, Gustavo Varela, do Gil Vicente (emprestado pelo Benfica), João Mendes e Oumar Camara, dupla do V. Guimarães, estiveram em grande.

Por fim, houve espaço para mais inclusão de 'última hora': nesta segunda-feira, Rafael Brito, do Casa Pia, marcou o golo decisivo do 1-1 com o Benfica. Confira a equipa da jornada 28: