Lucas França, guarda-redes do Nacional, recebeu nota máxima do Maisfutebol na constituição da equipa da 29.ª jornada da Liga que resulta da média das notas atribuídas pelos jornalistas do nosso jornal presentes nos estádios com as pontuações atribuídas pelo parceiro SofaScore.

O guarda-redes da equipa madeirense esteve em particular destaque no triunfo que a equipa comandada por Tiago Margarido arrancou diante do Boavista (1-0), em pleno Estádio do Bessa. A equipa da Choupana é, aliás, a equipa mais bem representada neste onze, contando ainda com os contributos do central Ulisses e do avançado Joel Tagueu.

Um onze que conta com os dois laterais do FC Porto que foi a Rio Maior vencer o Casa Pia (1-0), e também com Kökçu (Benfica) e Geny Catamo (Sporting) que, no passado fim de semana, marcaram, pelas respetivas equipas, ao Arouca (2-2) e Santa Clara (1-0).