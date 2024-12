O FC Porto regressou aos triunfos na 12.ª jornada da Liga e conseguiu, também, colocar três jogadores no melhor onze da ronda, tendo em conta as notas combinadas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e do SofaScore.

Os dragões, que venceram o Casa Pia por 2-0, são a equipa mais representada neste onze ideal, com as presenças de Fábio Vieira, Nico González e Samu. O português marcou, enquanto o avançado espanhol fez um golo e somou uma assistência.

Já o Benfica, coloca dois jogadores na equipa da jornada: Tomás Araújo e Ángel Di María.

Seguem-se várias equipas com um jogador neste onze, com particular destaque para Simão Bertelli, guarda-redes do AVS que fez praticamente tudo o que podia – inclusive defender um penálti –, mas não evitou a derrota caseira diante do Sp. Braga (1-0). O brasileiro teve nota máxima para o Maisfutebol, ao qual juntou 8.8 de pontuação no SofaScore.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.