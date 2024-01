Nuno Santos, avançado do Vitória, é o jogador com a pontuação mais elevada na equipa da 17.ª jornada, a última da primeira volta, segundo as médias das notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol e a Sofascore.

O avançado do Vitória esteve em evidência no jogo que encerrou a ronda, no triunfo da equipa de Álvaro Pacheco sobre o Arouca (2-1), ao fazer as assistências para Jota Silva e André Silva marcarem os golos dos minhotos, naquela que terá sido uma das melhores exibições de Nuno Santos esta temporada.

O FC Porto, que venceu o Sp. Braga (2-0), no grande jogo da última ronda, é a equipa mais representada neste onze, com Diogo Costa, também bem classificado, na baliza, Fábio Cardoso na defesa e ainda Evanilson no ataque.

Sporting, Vitória e Rio Ave também contribuem com dois jogadores cada para a formulação do último onze da primeira volta que conta ainda com os contributos do Moreirense e do Famalicão.

Ora veja: