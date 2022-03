O FC Porto é a equipa mais representada da 28.ª jornada da Liga, com um total de três jogadores num onze que resulta das pontuações combinadas do Maisfutebol com o SofaScore.

Um onze que conta com o contributo de mais sete emblemas, além do FC Porto, com o Benfica representado por dois jogadores, aos quais se juntam ainda representantes do Sp. Braga, Famalicão, Sporting, Paços de Ferreira, Arouca e Vizela.

André Silva, avançado do Arouca, é o jogador com a nota mais elevada, depois de ter bisado no empate em Tondela (2-2), mas Matheus (Sp. Braga), Fábio Vieira (FC Porto) e Rafa Silva (Benfica) também estão bem classificados neste onze.