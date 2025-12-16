Numa jornada com três goleadas e 27 golos marcados é natural que as notas individuais esta semana sejam elevadas, com Vangelis Pavlidis à cabeça, depois do avançado do Benfica ter marcado um hat-trick na goleada ao Moreirense (4-0), mas também Kaike, guarda-redes do Nacional que teve nota máxima no Maisfutebol no triunfo dos madeirenses sobre o Nacional (3-1).

No melhor onze da 14.ª jornada da Liga, elaborado com a média das notas atribuídas pelo Maisfutebol e pela avaliação do parceiro SofaScore, conta com seis jogadores dos três grandes, responsáveis por quase metade dos golos da ronda (13), mas conta também com o contributo de Nacional, Sp. Braga e Arouca, equipas que estiveram em destaque na última jornada.

Pavlidis apresentou-se «fresco» em Moreira de Cónegos e ajudou a equipa com três golos que abriram caminho para uma vitória tranquila da equipa liderada por José Mourinho em Moreira de Cónegos. Uma exibição que valeu ao avançado grego nota máxima do Maisfutebol (5) e também da SofaScore (10).

Vagiannidis, com duas assistências na goleada ao AVS (6-0), está em destaque na defesa, mas Maxi Araújo, também com duas assistências no mesmo jogo, perdeu o lugar, por duas décimas, para Ricardo Horta.

Os lugares do meio-campo também foram todos definidos por décimas, mas no ataque houve poucas dúvidas, com Pavlidis, com os tais três golos, e Luis Suárez, também com dois, a reclamarem a justa titularidade.