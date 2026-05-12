O Sporting de Braga e o Santa Clara, com dois futebolistas cada, estão em maior destaque na equipa da jornada 33, elaborada pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios, com as do Sofascore (parceiro estatístico do jornal).

Há ainda mais sete clubes representados, numa equipa sem qualquer jogador dos ditos três “grandes”. Famalicão, Arouca, Alverca e os quatro últimos classificados (Estrela, Casa Pia, Tondela e AVS) colocam um nome cada no onze da jornada.

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Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.