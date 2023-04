O Sporting de Braga é a equipa mais representada no onze ideal da 26.ª jornada da I Liga, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e do Sofascore (de um a dez), parceiro do Maisfutebol.



Os bracarenses, que venceram em Chaves, têm o guarda-redes Matheus, o defesa Víctor Gómez e o extremo Iuri Medeiros na equipa da jornada.



Por sua vez, o Marítimo bateu o Boavista por 4-2 à custas das boas exibições de Félix Correia e André Vidigal. As prestações do duo dos insulares foram das melhores da ronda 26. O FC Porto também coloca Wendell e Fábio Cardoso, dupla que combinou para o golo que resolveu a partida contra o Portimonense, na equipa da jornada.



Benfica, Arouca, Paços de Ferreira e Sporting também estão representados.