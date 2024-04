Sporting e Benfica, os dois primeiros classificados da Liga, contribuem com três jogadores cada para a equipa da 30.ª jornada da Liga, formada pela combinação dos pontos atribuídos pelos jornalistas do Maisfutebol que estiveram nos estádios com as notas atribuídas pelo Sofascore.

Alexander Bah, com duas assistências na vitória do Benfica sobre o Farense (3-1), é o jogador com a média de pontos mais elevada, num onze que também conta com Kökçü, que abriu o marcador em Faro, e ainda Álvaro Carreras, o lateral esquerdo que marcou o golo da tranquilidade no triunfo da equipa de Roger Schmidt no São Luís.

Do lado do Sporting, destacaram-se Gonçalo Inácio, que esteve em particular destaque no triunfo dos leões sobre o Vitória de Guimarães (3-0), além de Pote, que está nos lances dos três golos, e do goleador Viktor Gyökeres, que nesta ronda quebrou um jejum de cinco jornadas e logo com dose dupla.

Um onze que conta ainda com dois jogadores do Famalicão, um do Gil Vicente, um do Boavista e outro do Sp. Braga.