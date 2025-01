O Vitória de Guimarães, o Estoril e o Nacional, cada um com dois jogadores cada, são os clubes em maior destaque na equipa da jornada 17 da Liga portuguesa, feita pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol em cada jogo (1 a 5) e das pontuações do SofaScore (1 a 10), parceiro do jornal.

O Vitória, que empatou 4-4 com o Sporting, conta com dois homens que foram suplentes utilizados: João Mendes e Telmo Arcanjo. Já o Estoril, que venceu na Amadora por 4-2, tem Xeka e Begraoui. O Nacional, que bateu o FC Porto por 2-0, tem Gustavo Garcia e Zé Vítor na equipa da jornada.

Além destes três clubes, estão também representados Sporting, Sporting de Braga, Casa Pia, Famalicão e Gil Vicente, cada um com um jogador.

Nos leões, que lideram a Liga, nota para Gyökeres, melhor marcador da prova, que volta a um onze da jornada pela primeira vez depois da 10.ª ronda, a que fez um póquer na goleada por 5-1 ao Estrela da Amadora, ainda com o treinador Ruben Amorim.

Pelo Sporting de Braga, que venceu o Benfica por 2-1, está Robson Bambu. Patrick Sequeira, que totalizou a melhor nota da ronda, representa o Casa Pia, que empatou 1-1 com o Famalicão, equipa que conta com Rafa Soares neste elenco. O Gil Vicente, que empatou com o Rio Ave (1-1) tem Félix Correia a representá-lo.

A 17.ª jornada da Liga encerrou a primeira volta do campeonato. Veja aqui a análise do Maisfutebol aos números da primeira volta, clube a clube, em relação a 2023/24.

A equipa da 17.ª jornada:

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.