A equipa da 31.ª jornada da Liga, , elaborada através do somatório das notas do Maisfutebol e das pontuações estatísticas da SofaScore, é composta por uma miscelânea de dez clubes. Sporting e Sp. Braga, com apenas dois jogadores cada, são os clubes mais representados neste onze.

Uma equipa que não conta com jogadores do líder da Liga, depois da derrota do FC Porto em Braga, mas que conta com o contributo de nove emblemas distintos: Famalicão, Tondela, Benfica, Sp. Braga, Paços de Ferreira, Vizela, Sporting, Santa Clara e Belenenses.

Sporting e Sp. Braga são, assim, os únicos clubes com mais de um jogador neste onze, mas Schetinne, é o jogador mais pontuado, depois de ter marcado os dois golos do importante triunfo do Vizela sobre o Arouca (2-1).

Ora veja: