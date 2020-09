Depois da goleada ao Boavista, no Bessa, o FC Porto está naturalmente em maioria na equipa da segunda jornada do Maisfutebol, feita em parceria com a SofaScore, com um total de quatro jogadores, mas há mais cinco emblemas representados neste onze.

O campeão nacional destaca-se com as presenças de Manafá, Corona, Sérgio Oliveira e Marega, com a particularidade do médio português contar mesmo com a nota mais elevada da ronda na soma das notas do Maisfutebol e da SofaScore (4+9,2).

Logo a seguir destacam-se Gil Vicente e Sporting, com dois jogadores cada, numa equipa que conta ainda com representantes do Benfica, Famalicão e Marítimo.

Ora veja: